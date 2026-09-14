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https://www.24chasa.bg/sport/article/23554891 www.24chasa.bg

Роналдо поиска доживотна забрана за фенове на отбора на Марин Петков заради брутална гавра

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Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо на "Ал Насър" поиска доживотна забрана за феновете, които скандираха името на трагично загиналия му съотборник в националния Диого Жота по адрес на Рубен Невеш (той бе много близък приятел със загиналия в катастрофа миналата година Жота) по време на мач в Саудитска Арабия. Инцидентът стана по време на двубоя между домакина „Ал Таавун" на национала Марин Петков и „Ал Хилал" на Невеш, спечелен от гостите с 6:0.

На кадрите се вижда как привърженици скандират името на Жота за брутална гавра, което разстрои Невеш.„

Впоследствие Роналдо коментира в социалните мрежи, че лигата трябва да предприеме строги мерки срещу подобно поведение и на такива фенове никога повече не трябва да се позволява да влизат на стадион. 

Марин Петков игра цял мач за "Ал Таавун" като ляв бранител.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

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