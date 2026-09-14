Роналдо поиска доживотна забрана за фенове на отбора на Марин Петков заради брутална гавра

Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо на "Ал Насър" поиска доживотна забрана за феновете, които скандираха името на трагично загиналия му съотборник в националния Диого Жота по адрес на Рубен Невеш (той бе много близък приятел със загиналия в катастрофа миналата година Жота) по време на мач в Саудитска Арабия. Инцидентът стана по време на двубоя между домакина „Ал Таавун" на национала Марин Петков и „Ал Хилал" на Невеш, спечелен от гостите с 6:0.

На кадрите се вижда как привърженици скандират името на Жота за брутална гавра, което разстрои Невеш.„

Впоследствие Роналдо коментира в социалните мрежи, че лигата трябва да предприеме строги мерки срещу подобно поведение и на такива фенове никога повече не трябва да се позволява да влизат на стадион.

Марин Петков игра цял мач за "Ал Таавун" като ляв бранител.