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Полша отново лидер в групата на европейското в София, България е 3-а

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Снимка: БФВ

Защитаващият титлата си тим на Полша записа трета поредна победа на европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния.

В мач от група В в София поляците надиграха с категоричното 3:0 (25:19, 25:16, 25:13) Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки и без загубен гейм от началото на турнира.

Така шампионите отново излязоха начело в групата. Втори са украинците също с 9 точки, но с 2 изгубени гейма.

България е трета с 2 победи, 1 загуба и 6 т.

Следват Израел с 1, 2, 2, Португалия с 0, 3, 1 и Северна Македония с 0, 3, 0

Снимка: БФВ

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