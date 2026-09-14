ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Краят на тениса, какъвто го познаваме: след 150 г....

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23554905 www.24chasa.bg

Трио вносни снахи за наши волейболни асове се събра в София

2284
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Хена Куртагич, Александра Узелац и Дария Джебеджиоглу (от ляво на дясно) похапват пуканки, докато гледат мача.

Свидетели на българската загуба на европейското в София от Украйна станаха трио волейболни красавици, които образно може да бъдат наречени вносни проектоснахи за трима от водещите ни национали.

Една до друга в залата с пуканки в скута бяха седнали сръбкините Хена Куртагич и Александра Узелац и туркинята Дария Джебеджиоглу.

Това са съответно приятелките на братята Алекс и Мони Николови и на свежия полъх в държавния ни тим Денислав Бърдаров. Последният официализира връзката си с комшийката след победата с 3:0 над Португалия във втория мач от континенталния шампионат.

Още в началото на месеца с посещение на сръбски мач от европейското за жени в Бърно (Чех) и последвалите информации братя Николови показаха накъде ги теглят сърцата.

Триото нежни половинки се събра за първи път срещу Украйна, но уви, това не помогна на националите.

Хена Куртагич, Александра Узелац и Дария Джебеджиоглу (от ляво на дясно) похапват пуканки, докато гледат мача.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата