Трио вносни снахи за наши волейболни асове се събра в София

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Свидетели на българската загуба на европейското в София от Украйна станаха трио волейболни красавици, които образно може да бъдат наречени вносни проектоснахи за трима от водещите ни национали.

Една до друга в залата с пуканки в скута бяха седнали сръбкините Хена Куртагич и Александра Узелац и туркинята Дария Джебеджиоглу.

Това са съответно приятелките на братята Алекс и Мони Николови и на свежия полъх в държавния ни тим Денислав Бърдаров. Последният официализира връзката си с комшийката след победата с 3:0 над Португалия във втория мач от континенталния шампионат.

Още в началото на месеца с посещение на сръбски мач от европейското за жени в Бърно (Чех) и последвалите информации братя Николови показаха накъде ги теглят сърцата.

Триото нежни половинки се събра за първи път срещу Украйна, но уви, това не помогна на националите.