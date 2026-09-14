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"Ювентус" болезнено записа първа загуба за сезона ...

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"Ювентус" болезнено записа първа загуба за сезона в серия "А"

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Василийе Аздич вкарва за 3:2. Снимка: Ройтерс

Рекордьорът по титли на Италия "Ювентус" (36) записа по болезнен начин първата си загуба за сезона в серия "А".

При гостуването на "Сасуоло" в 4-ия кръг торинци отстъпиха с 2:3.

Себастиано Еспозито откри резултата за домакините в 65-ата мин, но Едон Жергова изравни 17 мин по-късно.

Киерън Боуи отново даде аванс на "Сасуоло" в 88а-ата мин.

Отново Жергова вкара за 2:2 в първата минута на продължението и "Ювентус" се виждаше поне с точка.

3 мин по-късно обаче Василийе Аздич  вкара за 3:2 и донесе сладкия успех на домакините.

Така те се изкачиха 9-и със 7 т., колкото има и "Юве" на 8-ата позиция.

Василийе Аздич вкарва за 3:2. Снимка: Ройтерс

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