ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВиК авария затвори най–централния булевард на Плов...

Времето София 18° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23555284 www.24chasa.bg

Топалов разгроми Каспаров в мача на легендите

3092
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Веселин Топалов

Веселин Топалов, който е 19-ият световен шампион по шахмат, предотврати контраатака на 13-ия шампион Гари Каспаров, след което победи и в двете блиц партии, за да спечели Мача на легендите Clutch Chess: The Legends Chess960 за 2026 г. в края на третия и последен ден, съобщава сайтът publika.bg.

В крайна сметка Топалов отбеляза 11:1 само в точки от блиц партиите, за да спечели с краен резултат 16:8.

В допълнение към наградата за победителя от 70 000 долара, той грабна и значителен бонус в последния ден, за обща печалба от 90 000 долара. Каспаров остана втори с награда от 50 000 долара, заедно с 4000 долара натрупани от бонуси, за обща печалба от 54 000 долара.

Каспаров направи опит за обрат в мача, като спечели първата партия на бърз шах за деня, намалявайки по този начин преднината на Топалов до 8.5:6.5. След равенство в следващата партия, първата блиц среща в 11-та партия беше решаващата игра за деня, която отиде в полза на Топалов в последната минута на играта, позволявайки му да достигне 13 точки и да спечели мача преди последната 12-та партия.

Последната игра за деня показа плавното справяне на Топалов с блиц формата. Той контролираше играта през цялото време и постоянно увеличаваше предимството си пред Каспаров. След играта Каспаров призна, че всъщност не е бил напълно "заинтересован" от нея и не е разположил най-добрата защита, поддавайки се на натиска на Топалов.

Като цяло, прагматичното боравене с часовника изглежда е основната причина за победата на Топалов в мача, както той изрази мнението си в чата с коментатори след победата си: "Опитвам се да бъда практичен. Не съм много добър във времевите разигравания. Гари се опитва да намери най-добрите движения. Но това не е практично."

Веселин Топалов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет