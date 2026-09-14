ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха над 170 кг наркотици на границите на Тур...

Времето София 20° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23555577 www.24chasa.bg

3 българки с рекордни класирания в тениса

3036
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Елизара Янева Снимка: БФТенис

Първата ракета на България Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста на тениса.

19-годишната пловдивчанка се изкачва с 15 позиции до 151-ата, след като достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите WТА 125 в Анталия (Турция). Янева има актив от 483 точки.

Втората българка с най-високо място в класацията - Росица Денчева, записа сериозен прогрес със 79 места и вече е №201 с 380 точки. 19-годишната плевенчанка спечели турнира в Анталия.

Друга националка на страната за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева също се отчита с рекордно класиране. 20-годишната състезателка се изкачва до 350-ото място със 185 точки.

При дуетите Лиа Каратанчева се завръща в топ 200, като вече заема 195-ото място с 414 точки.

Елена Рибакина (Казахстан) е новата водачка в класацията с актив от 9901 точки, след като спечели откритото първенство на САЩ, надигравайки предишната номер 1 в света Арина Сабаленка (Беларус) с 6:4, 5:7, 6:2 на финала в Ню Йорк.

Сабаленка вече е втора със 7875 т. Трета е Джесика Пегула (САЩ) със 7265.

Елизара Янева Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет