3 българки с рекордни класирания в тениса

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Първата ракета на България Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста на тениса.

19-годишната пловдивчанка се изкачва с 15 позиции до 151-ата, след като достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите WТА 125 в Анталия (Турция). Янева има актив от 483 точки.

Втората българка с най-високо място в класацията - Росица Денчева, записа сериозен прогрес със 79 места и вече е №201 с 380 точки. 19-годишната плевенчанка спечели турнира в Анталия.

Друга националка на страната за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева също се отчита с рекордно класиране. 20-годишната състезателка се изкачва до 350-ото място със 185 точки.

При дуетите Лиа Каратанчева се завръща в топ 200, като вече заема 195-ото място с 414 точки.

Елена Рибакина (Казахстан) е новата водачка в класацията с актив от 9901 точки, след като спечели откритото първенство на САЩ, надигравайки предишната номер 1 в света Арина Сабаленка (Беларус) с 6:4, 5:7, 6:2 на финала в Ню Йорк.

Сабаленка вече е втора със 7875 т. Трета е Джесика Пегула (САЩ) със 7265.