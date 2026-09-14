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Ямал: Аз и Мбапе сме най-добри в света!

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Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

С приближаването на церемонията за „Златната топка", която ще се проведе на 26 октомври в Лондон, звездата на „Барселона" Ламин Ямал обяви, че заедно с Килиан Мбапе от големия враг "Реал" (Мадрид) са двамата най-добри играчи в света.

19-годишният испански национал аргументира претенциите си за отличието със спечелените си трофеи, заявявайки: „Вярвам, че я заслужавам тази година заради това, което спечелих - световна титла, шампион на Испания", посочи крилото.

От своя страна, капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе също вярва в шансовете си за трофея, след като стана голмайстор №1 в историята на световните първенства, както и топ стрелец в Примера дивисион и Шампионската лига, макар че не спечели нито един отборен трофей през сезона.

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

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