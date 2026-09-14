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Григор Димитров се завърна в топ 130 на тениса, Донски №81 в света на двойки

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Григор Димитров

Българската звезда в тениса Григор Димитров се изкачи с 9 места в световната ранглиста и от днес заема 128-а позиция. Той преодоля квалификациите на Откритото първенство на САЩ и добави 40 точки към актива си, като вече има 472.

Александър Донски продължи да подобрява рекордното си класиране на двойки, като вече е 81-и в света с 1042 точки. В предишното издание на ранглистата бе 90-и.

Той дебютира US Open, като записа една победа с партньора си Ян Чоински (Вбр).

Яник Синер (Италия) продължава да е №1 в света с 11 500 точки, следван от Александър Зверев (Германия) с 9690 и Карлос Алкарас (Испания) с 5560.

Американецът Бен Шелтън, когото Зверев победи във финала на откритото на САЩ, вече е 4-и с 4680 т.

Рекордьорът по титли от "Големият шлем" Новак Джокович се смъкна от 5-о на 12-о след ранното си отпадане в Ню Йорк.

Григор Димитров

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