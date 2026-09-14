Феран Торес донесе първата победа на ПСЖ в първенството

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Шампионът на Франция "Пари Сен Жермен" спечели първата си победа за сезона в Лига 1 с 1:0 над "Брест" като гост. Преди мача бе отдадена последна почит на доскорошния треньор на "Брест" Ерик Роа, който почина през юни след борба с рак на панкреаса.

Още в началото на срещата носителят на "Златната топка" Усман Дембеле изведе световния шампион с Испания Феран Торес, който вкара в петата минута.

Мароканският национал на ПСЖ Ашраф Хакими напусна принудително терена с контузия в 39-ата минута, като бе сменен от Фабиан Руис.

"Пари Сен Жермен" вече е на седмо място в класирането, което разделя с Лориен, като двата тима имат по пет точки. "Брест" също е с пет точки.

В класирането води тимът на "Лил" с 10 точки и по-добра голова разлика от подгласниците си "Монако" и "Рен". Следват ФК "Париж" и "Лион", които имат по 8 точки, а зад тях е "Страсбург" със 7.