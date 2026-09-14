Меле на Колежа: Футболисти на "Ботев" и Локо се сбиха на терена след дербито

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Футболисти на двата пловдивски тима са стигнали до физическа саморазправа, след края на дербито снощи, научи "24 часа". Мачът приключи с 2:0 в полза на "Ботев".

След последния съдийски сигнал се стигнало до блъскане и отправяне на обиди. В саморазправата са участвали Владимир Мендеш, Ефе Али Али, Боян Милосавлевич и други футболисти.

Наложило се е органите на реда да се намесят, за да разтърват играчите.

"Не очаквах такава реакция от нашите играчи, много глупави неща. Хората от другата страна не постъпиха по най-добрия начин. Трябва да мислим за себе си, а не да гледаме другите", коментира случая треньорът на "Локомотив" Душан Косич.

Станислав Генчев, който тренира "жълто-черните" пък заяви, че никой няма интерес да се случват такива сцени. "Ние излизаме като победители - трябва да сме спокойни и да се радваме на победата. Единственото, което може да се случи, е да донесе някакви наказания на двата отбора", допълни той.

"Ботев" вкара два гола още в първото полувреме и така след двубоя с 13 точки излезе на 6-о място в Първа лига, а "Локо" с 6 е опасно близко до изпадащите.