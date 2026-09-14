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https://www.24chasa.bg/sport/article/23555736 www.24chasa.bg

"Ливърпул" подготвя рекорден трансфер за бразилско крило

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Салах е най-обичаният футболист на “Ливърпул” в последните 10 г.

"Ливърпул" проявява сериозен интерес към крилото на "Борнемут" и бразилския национал Райън, според TEAMtalk.

Мениджърът на мърсисайдци Андони Ираола, който преди това е работил с него в "Борнемут", настоява за трансфера на футболиста.

Договорът на Райън с "черешките" е до лятото на 2031 г. Споразумението включва клауза за освобождаване от 130 милиона паунда (малко над 150 милиона евро), но тя няма да бъде задействана до 2027 г. "Ливърпул" разглежда бразилеца като кандидат за заместник на Мохамед Салах, който отиде в "Трабзон".

Ако сделката се осъществи за посочената сума, Райън ще се превърне в най-скъпата покупка в историята на клуба.

Бразилецът е изиграл четири мача във Висшата лига през сезон 2026/27, но все още не е отбелязал гол.

Салах е най-обичаният футболист на “Ливърпул” в последните 10 г.

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