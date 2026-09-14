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Холанд с най-много голове в дербито на Манчестър за всички времена

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Ерлинг Холанд с къса коса СНИМКА: Личен фейсбук профил

Нападателят на "Манчестър Сити" Ерлинг Холанд стана голмайстор за всички времена в дербито на Манчестър. В четвъртия кръг на английската Висша лига норвежецът отбеляза единствения гол при победата с 1:0 като гост над "Манчестър Юнайтед".

Този гол беше деветият на нападателя във вратата на "Юнайтед" за "гражданите". Норвежецът излиза пред бившите нападатели Уейн Руни ("Манчестър Юнайтед") и Серхио Агуеро ("Манчестър Сити"), които имат по осем гола в мача. Ерик Кантона и Фил Фодън имат по седем гола.

Ерлинг Холанд играе за "Манчестър Сити" от 2022 г. Договорът на норвежкия нападател с клуба е до 2034 г.

Ерлинг Холанд с къса коса СНИМКА: Личен фейсбук профил

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