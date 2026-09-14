Започна Общото събрание на "Левски"

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Общото събрание на "Левски" започна малко след 10 часа. Очаква се след него да бъде оповестени важни решения, като преустановяване на Надзорния и Управителния съвет. А вместо тях клубът ще се управлява от Съвет на директори.

Дневният ред включва общо 20 точки, като последната от тях е „Разни".

Членът на Надзорния съвет Антон Краус, изпълнителният директор Даниел Боримиров, спортният директор Георги Костадинов и Наско Сираков (от ляво на дясно) са заели първия ред на общото събрание на "Левски". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

След края на заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе пресконференция.

На нея, освен взетите от акционерите решения, ще бъдат представени новият управленски екип и напредъкът на проекта за строителство на нов стадион.

Елин Топузаков

В пресконференцията ще участват собственика на „Левски" Атанас Бостанджиев, президентът на клуба Наско Сираков, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров и арх. Цветан Петров, управляващ директор на ИПА.