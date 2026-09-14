Започна Общото събрание на "Левски"

Общото събрание на "Левски" започна малко след 10 часа. Очаква се след него да бъде оповестени важни решения, като преустановяване на Надзорния и Управителния съвет. А вместо тях клубът ще се управлява от Съвет на директори.
Дневният ред включва общо 20 точки, като последната от тях е „Разни".
След края на заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе пресконференция.
На нея, освен взетите от акционерите решения, ще бъдат представени новият управленски екип и напредъкът на проекта за строителство на нов стадион.
В пресконференцията ще участват собственика на „Левски" Атанас Бостанджиев, президентът на клуба Наско Сираков, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров и арх. Цветан Петров, управляващ директор на ИПА.