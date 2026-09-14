ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха над 170 кг наркотици на границите на Тур...

Времето София 20° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23555924 www.24chasa.bg

Съперник на ЦСКА в Европа преговаря с италианска легенда за треньор

828
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Стефано Пиоли Снимка: "Фиорентина"

Един от съперниците на българския ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите - турският "Трабзон", се е свързал с италианския треньор Стефано Пиоли, за да проучи възможността за ангажирането му, информира Sky Sport Italia.

В същото време, клубът продължава да води преговори и с опитния турски специалист Шенол Гюнеш.

"Трабзон", в чийто състав е и бившата звезда на "Ливърпул" Мохамед Салах, записа едва две победи, едно равенство и две загуби в първите пет кръга на местната Суперлига. Особено натежа отпадането след общото 0:5 от унгарския "Ференцварош" в плейофите за участие в Лига Европа и на 1 септември клубът обяви раздяла със старши треньора Фатих Теке.

Въпреки че Пиоли е бил потърсен от турския тим, beIN Sports твърди, че клубът е по-близо до споразумение със 74-годишния Гюнеш за завръщането му, след като той води "Трабзон" през сезон 2024/2025.

Стефано Пиоли е без отбор от краткия си престой във "Фиорентина", приключил с уволнението му през ноември 2025 година.

Стефано Пиоли Снимка: "Фиорентина"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет