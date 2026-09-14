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https://www.24chasa.bg/sport/article/23555967 www.24chasa.bg

"Локо" (Сф) отпусна 1300 билета по 20 евро за феновете на ЦСКА

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Футболистите поздравяват публиката на ЦСКА. Снимка: Георги Палейков

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на "Локомотив" в "Надежда" в отложен мач от от 6-ия кръг на Първа лига са в продажба. Срещата ще се играе на 16 септември (сряда) от 19 ч. на стадион "Локомотив".

Пропуските за "армейските" привърженици се продават онлайн на цена от 20 евро. Домакините са отпуснали общо 1300 билета за гостуващия сектор, информира клубният сайт на ЦСКА.

В деня на двубоя след 17 ч. билети ще могат да бъдат закупени и физически на касата пред сектора, предназначен за фенове на ЦСКА.

Деца до 14-годишна възраст ще влизат безплатно на стадиона с придружител със съответната декларация. Безплатен е входът и за пенсионери.

Футболистите поздравяват публиката на ЦСКА. Снимка: Георги Палейков

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