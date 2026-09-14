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"Черно море" спечели първия трофей в памет на Борислав Михайлов.

Варненци победиха „Лудогорец" с 1:0 при юношите и записаха името си като първия носител на отличието, посветено на един от най-големите вратари в историята на българския футбол, бивш капитан на националния отбор и дългогодишен президент на БФС.

Специалният плакет в памет на Борислав Михайлов, починал на 31 март, бе връчен на вратаря на „Черно море" - символично признание на позицията, превърнала Михайлов в една от емблемите на българския футбол.

Президентът на БФС Георги Иванов присъства на събитието и лично награди победителите. Сред гостите бяха още вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев, членът на Изпълкома Михаил Статев, председателят на Зоналния съвет на БФС - Варна Георги Мирчев и известни имена от близкото минало на българския футбол.

Турнирът постави и официалното начало на новото спортно съоръжение на школата на „Черно море" в района под Аспаруховия мост. Теренът е с реални размери и изкуствена настилка и е изграден със средства на Българския футболен съюз.



