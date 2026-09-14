Зверев благодари емоционално на майка си Ирина: Тя е най-важният човек в живота ми!

Спечелилият титлата на US Open Александър Зверев говори емоционално за майка си Ирина при награждаването в Ню Йорк.

"Искам да благодаря на един човек, който никога не гледа мачовете ми, но това е най-важният човек в живота ми на тенисист и в живота ми като цяло.

Когато синът ви е на 4 години и лекарите го диагностицират с диабет, като кажат, че спортните му дейности ще бъдат силно ограничени, трябва да има много силна майка, която при излизане на кабинета да каже: "Синът ще бъде това, което иска. Ако иска да е тенисист, ще стане. Ако иска нещо друго, ще го направи. Но тази болест няма да ни ограничи.

Майка ми е най-важната и най-силната личност, която познавам. Трябва да си невероятно силна жена, за да направиш това, което стори тя", сподели германският тенисист.