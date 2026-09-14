Министър Енчо Керязов откри новата академична година в НСА "Васил Левски"

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри новата академична година в НСА "Васил Левски". Той подчерта ключовата роля на Академията за развитието на българския спорт и подготовката на следващото поколение специалисти.

На тържественото откриване присъстваха ректорът на НСА проф. Красимир Петков, помощник-ректорът проф. Николай Изов, заместник-ректорът доц. Христо Андонов, заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, преподаватели, студенти и народни представители от 52-рото Народно събрание.

„Националната спортна академия има специално място в историята и развитието на българския спорт. Тук десетилетия наред са се изграждали хора, които стоят зад успехите на българския спорт. Оттук са преминали поколения шампиони, треньори, преподаватели и специалисти, които са допринесли за успехите и авторитета на България", подчерта министър Керязов. Той допълни, че спортът става все по-взискателен и днес високите постижения са немислими без съвременна подготовка, наука, медицина, технологии и добре подготвени специалисти.

По думите му именно затова ролята на НСА е от особено значение - както за развитието на спорта на високо ниво, така и за насърчаването на физическата активност и изграждането на спортна култура в обществото.

Той поздрави студентите за избора им да свържат професионалния си път със спорта и подчерта, че успешната реализация в тази сфера изисква не само знания и умения, но и характер, дисциплина и постоянство.

„Използвайте годините тук, за да трупате знания и опит, да се учите на уважение и да се учите от хората, които са превърнали спорта в своя професия и призвание. Учете се на уважение към преподавателите и треньорите си", каза още министърът на младежта и спорта.

Той поздрави ръководството на НСА, като им пожела да предават своя опит и знания на бъдещите поколения български спортисти, за да допринасят за нови успехи на страната ни и за достойното ѝ присъствие в световната спортна история. Вижте по-малко