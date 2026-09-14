Оперират халф на "Локо" след пловдивското дерби

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Футболистът на "Локомотив" (Пловдив) Александър Александров ще трябва да се подложи на операция след травмата, която получи в градското дерби с "Ботев" в неделя, съобщиха от клуба.

Александров влезе като резерва в 77-мата минута на срещата, но малко след това получи контузия и трябваше да напусне принудително игра.

Направените изследвания показват, че младият полузащитник е със счупена кост на глезена и скъсани връзки в тази област.

Предстои му да бъде опериран в София, като периодът на възстановяване ще стане ясен след края на интервенцията. По първоначални прогнози той ще отсъства около 4 месеца от терените.

От градския съперник "Ботев" също пожелаха скорошно завръщане на терена на Александров.