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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23556806 www.24chasa.bg

Бразилски гранд не пусна нападател в "Лудогорец"

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Новият треньор на “Лудогорец” получи фланелка с номер 1 от изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Бразилският гранд "Крузейро" е отказал през миналата седмица офертата на "Лудогорец" да вземе под наем за един сезон младия нападател Раян Лелис. Информацията е на бразилския журналист Самуел Ванансио.

Офертата на българския клуб е била преотстъпване на Лелис до края на настоящия сезон с опцията за откупуване на правата му за 3 милиона евро.

19-годишният Раян Лелис е от академията на "Атлетико Параненсе", а от 2023 година е футболист на "Крузейро". Той подписва договор с "Крузейро" до 2029 година.

Прави дебюта си за тима на 7 декември 2025 година, когато играе като титуляр при загубата от "Сантос" с 0:3.

Новият треньор на “Лудогорец” получи фланелка с номер 1 от изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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