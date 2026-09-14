Бразилски гранд не пусна нападател в "Лудогорец"

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Бразилският гранд "Крузейро" е отказал през миналата седмица офертата на "Лудогорец" да вземе под наем за един сезон младия нападател Раян Лелис. Информацията е на бразилския журналист Самуел Ванансио.

Офертата на българския клуб е била преотстъпване на Лелис до края на настоящия сезон с опцията за откупуване на правата му за 3 милиона евро.

19-годишният Раян Лелис е от академията на "Атлетико Параненсе", а от 2023 година е футболист на "Крузейро". Той подписва договор с "Крузейро" до 2029 година.

Прави дебюта си за тима на 7 декември 2025 година, когато играе като титуляр при загубата от "Сантос" с 0:3.