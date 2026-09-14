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Анчелоти: Неймар заслужаваше да е на световното

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Карло Анчелоти Снимка: Снимка: Архив

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти защити участието на голмайстор №1 в историята на "селесао" Неймар на световното първенство през лятото.

"Заслужаваше да бъде в състава заради качествата си. Той вече потвърди, че няма да играе за националния тим. Той не може да бъде заменен, защото е изключителен и уникален талант. Значи е незаменим", каза Анчелоти.

Италианецът ще продължи подмладяването на бразилския тим с много нови лица, които все още са непознати за широката публика.

"Мисля, че трябва да се върви крачка по крачка. В този момент трябва да се концентрираме върху младите, които са част от бъдещето. Това са играчи, родени през 2004, 2005, 2006", каза заяви Анчелоти.

Иначе 34-годишният Неймар бе резерва на световното, за което се възстанови в последния момент.

Карло Анчелоти

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