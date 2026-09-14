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Синът на легендата Паоло Малдини катастрофира, с положителни проби за алкохол и наркотици е

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Даниел Малдини (вдясно) Снимка: Ройтерс

Даниел Малдини, нападател на "Каляри" и син на легендата Паоло Малдини, е катастрофирал с личния си автомобил в Милано рано сутринта в неделя, съобщават на Ботуша.

В неговото "Порше Карера" е имало още трима души - двама мъже и една жена.

Няма пострадали при инцидента, но алкохолният тест на футболиста е отчел положителен резултат (около 0,90 промила), а първоначалният тест за наркотици също е бил положителен. Шофьорската книжка на Малдини е отнета, като се очакват официалните резултати от токсикологичните изследвания.

От "Каляри" засега запазват мълчание по случая.

Даниел Малдини (вдясно) Снимка: Ройтерс

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