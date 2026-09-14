3-ма арестувани заради наркотици преди битката за Пловдив, мъж с 3,5 промила спрян за дербито

Трима футболни привърженици не са били допуснати до трибуните на стадион „Христо Ботев" преди градското дерби между "Ботев" и "Локомотив" заради притежание на наркотици, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив.

Преди началото на двубоя, спечелен от "жълто-черните с 2:0, служителите на реда задържали на контролно-пропускателните пунктове на стадион „Христо Ботев" пловдивчани на 33, 44 и 48 години с различни количества марихуана и амфетамин. По случаите са образувани бързи производства, а притежателите на високорисковите вещества – отведени за едно денонощие в ареста на Шесто РУ.

По време на полицейските проверки е бил ограничен достъпът до трибуните и на друг 44-годишен посетител във видимо неадекватно състояние. Оказало се, че криминално проявеният и осъждан мъж е под въздействие на алкохол над 3,5 промила. Той има предишна регистрация за противообществена проява по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, а за вчерашното нарушение му е съставен акт по чл. 20, ал. 1, т. 4 и наложена глоба в размер на 255 евро.

След приключване на мача, около 23:30 ч., в Шесто РУ попаднал и 34-годишен шофьор, който при преминаване с автомобила си в зоната на спортното събитие влязъл в пререкание с униформени служители, осигуряващи безопасността на движението. На мъжа е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство, информираха още от полицията.