Министър Енчо Керязов се срещна с президента на Световната карате федерация Антонио Еспинос

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с президента на Световната карате федерация Антонио Еспинос, помощник-генералния секретар Давор Чипек, председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и народния представител и олимпийска шампионка Ивет Горанова. Основен акцент в разговорите беше бъдещето на каратето и възможностите спортът отново да намери своето място в олимпийското семейство, съолщават от пресцентъра на ММС.

"Каратето е много повече от спорт – то е средство за възпитание и изграждане на ценности у младите хора. Дисциплината, уважението, постоянството, самоконтролът и стремежът към развитие са неразделна част от този спорт и го превръщат във важен инструмент за физическото и личностното развитие на подрастващите. Именно затова вярвам, че каратето има своето заслужено място в олимпийското семейство", заяви министър Керязов.

Той изрази подкрепата си за усилията, насочени към връщането на каратето в олимпийската програма и подчерта, че олимпийското движение трябва да дава възможност на спортове с доказани традиции и значим принос за развитието на младите хора да бъдат част от най-големия спортен форум в света.

По време на срещата министър Керязов и Весела Лечева изразиха подкрепата си за Ивет Горанова във връзка с намерението ѝ да заеме позиция в структурите на Световната карате федерация. Като олимпийска шампионка и едно от водещите имена на българското карате, нейното участие в международната федерация би допринесло за по-силното представителство на България и за активното ѝ участие в развитието на спорта.