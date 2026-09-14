2 състезания за Никола Цолов в Баку

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Кръгът на Формула 2 в Баку ще има удължен график с две квалификации и две основни състезания като предпазна мярка заради обстановката в Близкия изток, без това да отменя стартовете в Катар и Абу Даби, съобщиха организаторите.

Българинът Никола Цолов е лидер в класирането с преднина от 7 точки пред бразилеца Рафаел Камара.

„Тъй като Формула 2 е единственият поддържащ шампионат на Гран При на Азербайджан, заедно с промоутъра, ние решихме да увеличим уикенда с една тренировка, две квалификации, едни спринт и две основни състезания. Това е единственият уикенд, в който програмата позволява тези допълнителни сесии, което ще увеличи допълнително нивото на забавление за феновете на пистата", сподели шефът на Формула 2 Бруно Мишел.

Програма за уикенда в столицата на Азербайджан (24 - 26 септември):

четвъртък сутрин, 24 септември - 45-минутна тренировка

четвъртък следобед, 24 септември - две поредни 20-минутни квалификации

петък сутрин, 25 септември - спринтово състезание с обърната решетка според резултатите от първата квалификация

петък следобед, 25 септември - първо основно състезание, решетката се определя според резултатите от първата квалификация

събота сутрин, 26 септември - второ основно състезание, решетката се определя според резултатите от втората квалификация.