Филипинката, дошла в България за мачовете на волейболистите ни: Духът на играта им показваше лъвско сърце

Филипинката е дошла у нас с надеждата да гледа „лъвовете" и на финала

Особено на сърце са ѝ братята Николови – Александър Николов и Мони Николов

„Духът на играта на българите показваше лъвско сърце – ние няма да загубим, ние ще се борим докрай". Това заяви филипинската инфлуенсърка Мелъди Малинао пред bTV. Миналия септември тя следеше мачовете на българския национален отбор на световното първенство във Филипините и остана покорена от играта на „лъвовете".

Година по-късно тя вече е в България, за да подкрепи любимия си отбор на живо по време на ЕвроВолей. Мелъди има 48 000 последователи в социалните мрежи и се превърна в един от най-разпознаваемите филипински фенове на българския волейбол.

През септември 2025 г. филипинците буквално полудяха по българските състезатели, които стигнаха до сребърните медали. От трибуните се чуваха скандирания „Българи, юнаци!", развяваха се български знамена, а имената на родните волейболисти бързо станаха познати на местната публика.

Мелъди не спираше да публикува кадри от световното първенство и да показва в социалните мрежи емоциите около българския отбор. Преди година тя разказа за впечатленията си от представянето на „лъвовете" и за момента, в който те спечелили сърцата на филипинците.

„Четвъртфиналът беше наистина наелектризиращ. Моментът, в който сърцата на филипинците бяха завладени, е, когато Александър Николов показа подкрепа към брат си. Той се наведе към Мони Николов и му каза: „Хайде, хайде, можем да го направим!". Когато камерата се насочи към Александър и Мони Николови – сърцата на филипинците се изпълниха с топлота и просто се разтопиха", разказва тя.

По думите на Мелъди връзката между двамата братя Николови и подкрепата на техните родители са предизвикали особено силна реакция сред филипинската публика.

„Като филипинци ние много държим на семейството – грижата, подкрепата, обичта са вкоренени в нашата култура. Това беше вдъхновяваща история за семейни ценности и непоколебима взаимна подкрепа", посочва още тя.

През септември Мелъди Малинао мечтае да посети България, която е сред домакините на Европейското първенство по волейбол, и да подкрепи любимия си отбор на живо. Сега това вече е факт.

„Най-накрая! Изпълнена съм с емоции, на седмото небе съм. Толкова съм щастлива, че най-накрая съм тук, в България, и че всичко това се случва. За мен това е буквално сбъдната мечта", коментира Мелъди.

Тя казва, че обича целия български отбор, но особено на сърце са ѝ братята Николови – Александър Николов и Мони Николов.

„Виждала съм страхотната им екипна работа и знам, че успехът им идва именно от това, че работят като истински отбор. И точно затова ги обичаме – заради начина, по който играят. Те се превърнаха в български герои, когато представяха България във Филипините, и именно затова спечелиха сърцата на толкова много филипинци.

Докато играеха, те показаха вдъхновение, сила и устойчивост. Показаха, че никога няма да се откажат и че ще се борят до самия край. Емоциите бяха буквално невероятни и завладяващи. Бях толкова развълнувана, а всички филипинци започнаха да следят следващите им мачове", разказва Мелъди.

Тя има и специално послание към братята Николови.

„О, Боже мой! Наистина се гордея с вас, братя Николови. Целият филипински народ е толкова горд, че имахме възможността да гледаме вашите мачове и да видим вашия талант и умения. Вие играете със сърце – с цялото си сърце.

Бъдещето пред вас е огромно и знам, че ще накарате българския народ да се гордее с вас. Вие сте светлина. Вие сте диамантът на тази страна и аз съм толкова горда с вас. Надявам се да мога да ви видя лично – за първи път, на живо", казва филипинката.

Мелъди продължава да подкрепя българския тим с любимата си фраза „Българи, юнаци!".

„От миналата година гледам мачовете и крещя любимата си фраза „Българи, юнаци!". Знам, че всички го видяха, а моите сънародници филипинци се чудеха защо го правя. Докато подкрепях българския отбор във Филипините, се чувствах сякаш съм една от българките там. И изпитвах огромна радост", споделя тя.

Филипинката вече е научила и няколко думи и изрази на български – „Благодаря", „Наздраве", „Как си", „Добър ден", „Добро утро" и „Обичам те".

Пристигането ѝ в България не е било трудно, защото желанието ѝ да види любимия си отбор на живо е било по-силно от всички препятствия.

„Всъщност, ако наистина искаш нещо и си развълнуван, никога не виждаш трудностите. Всичко беше много лесно и гладко. Вдъхновението, което получих миналата година, и вълнението, което все още носех в себе си, бяха причините да продължа и да искам да ги видя лично. Така че не мисля, че изобщо е имало някаква трудност да дойда тук, бях подготвена", споделя Мелъди.

Първоначално тя смятала да остане в България за кратко, но след пристигането си променила плановете.

„Наистина искам да се потопя в културата, да науча езика и да разбера как живеят хората тук, и реших да остана по-дълго. Пътувала съм много, но това определено е ново и вълнуващо преживяване за мен – да опозная повече България.

Мисля, че шест месеца би било максималното време, което бих могла да остана, и със сигурност ще си прекарам страхотно! Много съм развълнувана от възможността тук да срещна нови и невероятни хора. И чух, че имате най-вкусната храна", казва тя.

Мелъди е впечатлена и от страната ни и иска да научи повече за българската история, култура и начина, по който хората подкрепят националния си отбор.

„Има толкова много неща за гледане и толкова много неща за преживяване в тази страна. Тя има европейско усещане, но в същото време историята те връща назад във времето. България е много богата на история и култура.

Едно от нещата, които искам да опозная повече, е вашата страст и начина, по който подкрепяте националния си отбор – вашия ценен отбор, България", казва филипинката.

На 11 септември Мелъди празнува рождения си ден именно в България.

„Не знам дали беше мечта или просто съвпадение, но се случи. Толкова съм благодарна, че имах възможността да отпразнувам рождения си ден тук. Беше толкова нереално. Миналият септември също беше много специален момент за мен, а сега празнувам рождения си ден точно тук, на тази сцена, с любимия ми отбор – българските герои", споделя тя.

За рождения си ден Мелъди си пожелава още успехи и здраве.

„И не мога да кажа много повече, защото всичко, за което помисля, сякаш се сбъдва. Ще правя снимки и видеа и ще мога да покажа на моите сънародници филипинци колко прекрасна е вашата страна.

Видях го със собствените си очи и обичам да споделям това чрез съдържанието си – ще публикувам в социалните си мрежи, където имам 48 000 последователи. Искам също да бъда част от тяхното пътуване, ако в бъдеще решат да посетят България", коментира още Мелъди.

„Кои са тези млади мъже?"

Според филипинската инфлуенсърка успехът на България на световното първенство е променил начина, по който много хора във Филипините възприемат страната ни.

„Знаете ли, преди, когато филипинците чуеха „България", те казваха: „Какво е България? Къде се намира – в Европа ли?". Доста рядко е за нас да срещнем българи. Но миналата година беше буквално повратната точка.

Българите не просто се представиха като отбор – „Ние сме българският отбор", но буквално показахте на какво сте способни. Не просто показахте. Разбихте ги! Бяхте неудържими! И това ни накара да осъзнаем, че България не е особено позната или популярна във Филипините. Но този мач беше повратната точка", казва Мелъди. Тя си спомня особено ярко обрата срещу САЩ, след като българите губят с 0:2.

„Представяте ли си? Губеха с два гейма, направиха обрат и победиха САЩ. И ние бяхме толкова заинтригувани. Питахме се: „Кои са тези млади мъже? Кои са тези млади момчета, които успяха да победят толкова силен съперник като САЩ? Те дадоха сърцата си на игрището", разказва филипинката.

Мелъди признава, че макар да не е българка, вече се чувства част от историята на отбора.

„Въпреки че не съм българка, аз съм с българския отбор и съм толкова щастлива, че най-накрая успях да стана свидетел на всичко това. Не се притеснявам да ги подкрепям и се радвам, че съм част от тяхната история. И вие трябва да сте много щастливи от своя отбор", споделя още тя.

Филипинката е дошла у нас с надеждата да гледа „лъвовете" и на финала.

„И знам, че каквото и да се случи в мача, те ще са положили толкова много усилия и ще са работили толкова усърдно. Българският народ ще се гордее с тях. Особено аз – аз съм една от вас. Гордея се с тях и ги прегръщам", казва Мелъди.

А тази вечер България посреща Израел в четвъртия си мач от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което страната ни е един от домакините. Срещата в зала „Арена 8888" започва в 19:00 часа.

Световните вицешампиони започнаха силно кампанията си, като победиха Северна Македония и Португалия с по 3:0 гейма. В събота обаче българите загубиха от Украйна.