Зверев за липсата на реакция след последната точка в Ню Йорк: Смятах, че е 5:1

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Смятах, че резултатът е станал 5:1 за мен. Бях като в някакъв тунел, където нищо не бе реално. А и добре, че мислих, че сервирам за 5:1, защото иначе вместо една щях да направя 3 двойни грешки.

Така обясни пред немската телевизия Sky липсата си на реакция след победната точка срещу Бен Шелтън във финала на US Open германецът Александър Зверев.

След като резултатът стана 6:2 за него в четвъртия сет, 29-годишният тенисист не показа никаква реакция и се подготвяше да посреща сервис на американеца, когато видя хората от щаба си да се радват и да му правят знаци, че мачът е свършил.

Зверев спечели срещу Шелтън в Ню Йорк с 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.

Така Саша, който от малък страда от диабет, вдигна втори трофей от "Големият шлем" в кариерата си след този от "Ролан Гарос" (също тази година).