Почина легендарен чешки вратар

Бившият вратар на Чехословакия, Чехия и „Уест Хем" Лудек Миклошко почина на 64 години.

Новината за смъртта на легендата бе съобщена в понеделник от семейството му и от „Баник" (Острава) - чешкия клуб, в който Миклошко прекара осем години, преди да замине за Англия, и където по-късно заемаше поста спортен директор, въпреки че през последните пет години се бореше с рак, предава БТА.

Миклошко се присъедини към „Уест Хем" през февруари 1990 г., превръщайки се в първия чех, оставил значима следа в английския футбол след „нежната революция" от 1989 г., сложила край на комунистическото управление в Чехословакия; той записа 373 участия за клуба.

Още след първия си сезон той бе избран за играч на годината на „Уест Хем", след като помогна на отбора да си осигури промоция за елита на английския футбол.

„Почивай в мир, Лудек - нашият обичан вратар, вдъхновител и човек с огромно сърце и благ характер", се казва в изявление на „Уест Хем".

От клуба съобщиха, че ще почетат паметта на Миклошко преди мача от третия кръг на купата на лигата срещу „Фулъм" във вторник, както и преди двубоя от Чемпиъншип срещу „Куинс Парк Рейнджърс" на 9 октомври.

Миклошко премина в „Куинс Парк Рейнджърс" през 1998 г., а през 2001 г. сложи край на кариерата си. След това се завърна в Лондон, за да работи като треньор на вратарите в „Уест Хем" до 2010 г.

Той записа и 42 участия за националните отбори на Чехословакия и Чехия.

По време на последното си посещение в Англия през декември 2024 г., когато присъства на мач срещу „Ливърпул" на „Лондон Стейдиъм", той потвърди, че е диагностициран с рак, и заяви, че е решил да се откаже от лечението.

„Реших да не се подлагам на химиотерапия, защото искам да живея нормален живот", каза той. „Около мен има много добри хора, имам работата си и футбола - това е моят живот, всичко, което познавам. Искам да продължа да правя това, докато мога."