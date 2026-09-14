Енчо Керязов награди най-успешните български лекоатлети и техните треньори

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов присъства на официалната церемония на Българската федерация по лека атлетика, на която бяха отличени българските атлети с най-силни представяния на големите международни първенства през летния сезон и техните треньори. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

С медали на Министерството на младежта и спорта и парични премии Керязов отличи Божидар Саръбоюков (скок дължина) и Александра Начева (троен скок), които спечелиха бронзови медали на Европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам, както и техните треньори Димитър Карамфилов и Стойко Цонов. Наградена беше и световната шампионка до 20 години и европейска шампионка до 18 години в тройния скок Виктория Ангелова и нейният треньор Георги Помашки. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

„Познавам някои от атлетите от години. Радостно е да виждам как реализират своя потенциал и постигат успехи на най-високо ниво. Благодаря на всички, които стоят зад тези постижения – на федерацията, треньорите и семействата. Сигурен съм, че ни очакват още много поводи за гордост", каза Керязов.

Министърът подчерта, че за развитието на спорта е важно всички в спортното семейство да работят заедно и в една посока.

Министър Керязов награди още атлетите със силни класирания на големи международни първенства през сезона – Дилян Чернополски, Михаил Русинов и Зинга Барбоза Фирмино, както и техните треньори Цонка Господинова, Деян Гемижев и Петрана Чамова.

С медали на ММС бяха отличени и българският спринтьор Христо Илиев, който през годината подобри европейския рекорд на 60 м за младежи до 23 години и националния рекорд на 60 м за мъже, и неговата треньорка Валя Демирева.

По време на церемонията президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов връчи на министър Керязов почетен плакет за подкрепата на Министерството на младежта и спорта към федерацията.

„Министерството на младежта и спорта е наш основен партньор. Без тази подкрепа няма как да постигаме резултатите, които имаме", каза Павлов.