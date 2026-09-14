Наско Сираков с нова роля в "Левски"

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Наско Сираков ще е почетен президент на "Левски". Легендата ще има право на глас във вземането на решения относно политиката на клуба. Това е станало с почти пълно единодушие на Общото събрание, като дори "Левски" на левскарите" е подкрепил това.

"Наско Сираков ще заема почетната длъжност президент на футболния клуб, на нея очаквано и заслужено бе избран президентът Наско Сираков. Общото събрание подчерта заслугите на Сираков", обясни адвокат Стоимен Чакалов.

Иначе "Левски" е на печалба за миналата година.

В следващите месеца "сините" ще изчистят и задълженията си към НАП.

Това стана ясно след Общото събрание на клуба. Както е известно, допреди няколко месеца легендата на "сините" бе мажоритарен собственик, но след идването на Атанас Бостанджиев, Сираков остана като президент.

Иначе клубът преминава към едностепенен модел със Съвет на директорите, който заменя досегашните Надзорен и Управителен съвет. Той ще бъде съставен от 5 души - Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери.

"Благодаря на Бостанджиев, че клуб на "Левски" ще е управляван от хора като сегашните. И много се радвам, че ще работя с тях. Стига да съм жив и здрав и ще продължа да работя, както винаги. "Левски" го чакат добри дни. Във футбола не може да се побеждава постоянно, но се стремим загубите да са малки", каза Сираков.

"В рамките на 3 години "Левски" ще има нов стадион", каза още бившият мажоритарен собственик на "Левски".