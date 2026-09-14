Собственикът на "Левски": Ще имаме най-модерния стадион на Балканите

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Капацитетът на съоръжението е за близо 28 хил.

Целта е "Левски" да е шампион всяка година. Разбира се, идеята е да играем колкото се може повече в УЕФА.

Това каза мажоритарният собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев.

"За мен това е реалистична цел. Ние имаме всичко, което ни трябва - екип, експертиза, и разбира, се фенова база. Това ще е процес, в който клубът ще се гради и ще се подобрява. С много работа искаме да изкараме "Левски" на средноевропейски ниво.

СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Бостанджиев призна, че е много развълнуван заради предстоящата реконструкцията на стадиона.

"Това ще бъде най-модерният стадион на Балканите", добави Бостанджиев.

Архитект Цветан Петров от агенция ИПА, която ще изготви проекта за новия стадион, обясни, че визата за проектиране от Столична община е издадена.

Строителството на стадиона ще започне през юни следващата година. Немска компания пък ще помага на ИПА. Фирмата е работила по проектите на стадионите на "Тотнъм" и "Реал" (М).

Част от проекта за новия стадион на "Левски" СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

"Стадионът може да бъде построен за около 2 години и няколко месеца".

Идеята на новия стадион е да работи 7 дни в седмица, а не само за мачове.

"Ще има барове, заведения, писта за бягане", обясни арх. Цветан Петров.

Капацитетът на съоръжението е за близо 28 хил. за футболни срещи. За концерти, разбира се, той ще много повече.

Това със сигурност ще увеличи цената.

"Нека приключим с проекта и тогава ще видим колко ще излезе", каза Бостанджиев на въпрос за финансовата част около новия стадион.

"Постоянно разглеждаме възможни за разширяване на капацитета", каза Петров.

Той добави, че "Левски" няма разрешения за строеж.