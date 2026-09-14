Легендата на "Арсенал" Еду: Много се вълнувам да съм част от "Левски"

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Много се вълнувам да съм част от този проект.

Това каза новият шеф в "Левски" бразилецът Еду Гаспер. Той ще е част от борда на Съвета на директорите.

Бившият футболист е част от отбора на "Арсенал", който стана шампион без загуба през 2004 г. Освен това Еду допреди години бе част от отбора на "Арсенал", но на ръководен пост.

"В живота си съм свикнал да правя добри решения. След като получих поканата от "Левски", разучих всичко. Следих хората, града, медиите. Плени ме публиката и всичко в "Левски". Много съм развълнуван".

Еду изтъкна, че той и новите му колеги не идват, за да променят всичко в клуба.

"Ще помагам на Георги (спортният директор) и треньора (Хулио Веласкес). Ще обсъждаме постоянно какви са най-добрите стъпки за "Левски" като клуб. Никой от нас не е магьосник", каза още Еду.

Бразилецът обясни, че е похвалил треньора на "Левски" Веласкес още при първия си разговор с Атанас Бостанджиев.

"С Хулио отсъдихме идеите му. Ние трябва да го подкрепяме. Търсим играчи за неговата система. Ние ще се борим за титлите, за Лига Европа. Имаме правилният човек, който да ни води натам", каза още Еду.

"Опитвам се да разбера колкото се може повече за "Левски".