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https://www.24chasa.bg/sport/article/23559160 www.24chasa.bg

"Левски" увеличил бюджета с над 10 млн. евро за година

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Наско Сираков в разговор със собственика на "Левски" Атанас Бостанджиев. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

"Бюджетът на "Левски" за миналата година е около. Засега е с 10 млн. отгоре - около 25-28 млн. евро.

Това разкри собственикът на "Левски" Атанас Бостанджиев.

Бизнесменът говори след Общото събрание на "сините", на което бяха утвърдени така чаканите промени в структурата на клуба.

Бостанджиев изтъкна, че освен в настоящето, ще се инвестира и в бъдещето, а именно няма да влагат пари само за нов стадион, но и за нова база на децата.

"Имаме проект", обясни собственикът на "Левски".

Относно дълга на "сините" към бившия собственик на клуба Васил Божков, който преди месеци предяви исканията да му бъде върнат, Бостанджиев обясни, че е оставил всичко в ръцете на местното ръководство.

"Рано или късно ще се намери няколко споразумение", каза той.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наско Сираков в разговор със собственика на "Левски" Атанас Бостанджиев. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

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