"Лудогорец" прати под наем в Израел голмайстор

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"Лудогорец" постигна договорка с израелския "Апоел Петах Тиква" за преотстъпването на нападателя Ерик Биле, съобщиха от разградския клуб.

21-годишният футболист ще играе в елитния израелски клуб под наем до края на сезона.

Биле бе привлечен в "Лудогорец" през януари 2025 г. от словашкия Жилина. До момента нападателят изигра 68 мача и отбеляза 8 гола за "орлите" във всички турнири.

Клубът е шесткратен шампион на Израел и двукратен носител на купата на страната, като в исторически план държи рекорда за най-много последователни титли в местния елит (пет поредни между 1959 и 1963 г.)