ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Украйна и Русия спират взаимно да атакуват ...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23559636 www.24chasa.bg

"Лудогорец" прати под наем в Израел голмайстор

1136
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Патрик-Габриел Галчев е изпреварил Ерик Биле при равенството 0:0 между “Лудогорец” и “Локо” (Сф) в Разград. СНИМКА: СТАРТФОТО

"Лудогорец" постигна договорка с израелския "Апоел Петах Тиква" за преотстъпването на нападателя Ерик Биле, съобщиха от разградския клуб.

21-годишният футболист ще играе в елитния израелски клуб под наем до края на сезона.

Биле бе привлечен в "Лудогорец" през януари 2025 г. от словашкия Жилина. До момента нападателят изигра 68 мача и отбеляза 8 гола за "орлите" във всички турнири.

Клубът е шесткратен шампион на Израел и двукратен носител на купата на страната, като в исторически план държи рекорда за най-много последователни титли в местния елит (пет поредни между 1959 и 1963 г.)

Патрик-Габриел Галчев е изпреварил Ерик Биле при равенството 0:0 между “Лудогорец” и “Локо” (Сф) в Разград. СНИМКА: СТАРТФОТО

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет