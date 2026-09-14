Намалиха наказанието на Ебонг от мача с "Левски" на един двубой

Апелативната комисия на БФС уважи жалбата на ЦСКА и намали наказанието на полузащитника Макс Ебонг. Първоначално Дисциплинарната комисия спря състезателните права на беларусина за три срещи заради червения му картон в мача за Суперкупата на България срещу "Левски", но "червените" не се съгласиха със санкцията и обжалваха, а Апелативната комисия намали наказанието на една среща.

Ебонг изтърпя наказанието си в двубоя срещу "Арда" (4:1) и ще бъде на линия за следващия мач на ЦСКА, който е в сряда срещу "Локомотив" на стадиона в "Надежда".

Така халфът на "червените" в крайна сметка бе наказан колкото провокатора в мелето на финала за суперкупата на България - Кристиян Димитров от "Левски", с един мач.