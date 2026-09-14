"Лацио" все пак може да подпише с Марио Икарди

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"Лацио" е подновил преговорите с бившия нападател на "Интер" и "Галатасарай" Мауро Икарди, който все още е свободен агент, съобщава Sky Sport Italia.

Аржентинският футболист потвърди за контакта с тима от Рим още в края на август, а според последните информации, преговорите са възобновени.

Икарди вече е склонен да премине в "Лацио", но предстоят нови разговори, включително със старши треньора Дженаро Гатузо.

Въпреки че летният трансферен прозорец за клубовете от серия "А" затвори, Мауро Икарди може да се присъедини към "Лацио", тъй като в момента няма отбор, след като "Галатасарай" реши да не удължава договора му.

33-годишният нападател реализира 77 гола в 134 срещи за турския гранд.