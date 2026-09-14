България обърна 2:1 Израел на европейското в София след наказателна акция в гейм №3

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България играе четвъртия си мач от европейското по волейбол за мъже в зала "Арена София".

След победи с по 3:0 над Северна Македония и Португалия и загуба с 1:3 от Украйна световните вицешампиони на селекционера Джанлоренцо Бленджини.

Италианецът направи една промяна спрямо титулярите от първите срещи, като при посрещачите вместо Мартин Атанасов започна Аспарух Аспарухов.

Останалите са Симеон Николов (разпределител), Александър Николов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков и Жасмин Величков-либеро.

В първия гейм националите поведоха, но израелците на свой ред след 12:12 взеха аванс. Гостите стигнаха до 22:18. Нашите се вдигнаха на щурм. Обрат обаче не се получи - 23:25.

Във втората част националите тръгнаха добре. Израел пак догони и се стигна до 18:18. България взе 19-ата точка и направи брейк за 20:18. Гостите поискаха да се провери дали при защитата на Мони Николов топката е докоснала пода. Системата показа, че е така, макар от камерите това да не личеше и близо 10 000 зрители неистово започнаха да освиркват.

Ситуацията изнерви здраво нашите, като най-бурно се ядосваше Алекс Николов. До промяна не се стигна - 19:19, а нашият топреализатор получи жълт картон.

Тимът на Бленджини не се подаде на негативни емоции, а напротив - до края доминираше и изравни 1:1.

След това пренесе позитивната енергия в третата част, която след наказателна акция взе с 25:15. При последната точка италианската съдийка Доминга Лот пак изнерви нашите, като не призна атака на Мони Николов. Топката явно бе в полето и това вбеси сънародника на арбитърката Бленнджини. Тя все пак се коригира

В последния си мач групата България среща действащия европейски шампион Полша в сряда от 19 часа.