Алекс Николов: Излязохме да се разхождаме, това е недопустимо!

Основният реализатор на националния отбор по волейбол Алекс Николов призна, че началото за световните вицешампиони в мача срещу Израел от груповата фаза на Евро 2026 е било слабо. Нашите направиха обрат от 0:1 до 3:1 и се класираха за 1/8-финалите.

"Важното е, че спечелихме три точки. Благодаря на Израел, че запали мача. Заслужено загубихме първия гейм, бяхме излезли да се разхождаме, но след това успяхме да победим. Това е недопустимо и няма да се повтори.

Единственият позитив от тази странна ситуация е, че след първата част се видя истинското лице на нашия отбор. Може би ни тежи това, че сме домакини. Гледаме напред и сме готови за двубоя срещу Полша. Благодаря за подкрепата. Залата също се запали. Със сигурност, когато има нещо лично допълнително, съм готов да покажа това лице. Друг път трябва да играя по този начин през целия мач.

Радвам се, че Денис Бърдаров може да носи голяма тежест в атака. Сигурен съм, че ще излезем на кръв и срещу Полша, за да покажем онова лице от третия и четвъртия гейм срещу Израел. Вдъхновен съм за този мач да покажем това, което можем", заяви Николов след двубоя.