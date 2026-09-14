Работна виза спира крило от "Шефилд Ю" за "Ботев" (Пд)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Работна виза спира завръщането в пловдивския "Ботев" на крилото Ехидже Укаки. 21-годишният бързак от Нигерия ще рита като преотстъпен на "Колежа" от английския "Шефилд" Юнайтед. За последно беше под наем в гръцкия "Атромитос". Укаки е носител на купата на България с "жълто-черните" през 2024 година.

Другата придобивка на "Ботев" от последните дни Станислав Шопов продължава да наваксва в подготовката, след операция на коляното и преотстъпване от хърватския "Осиек". Георги Миланов също опитва да влезе в оптимална форма, след травма в бедрото, като при шеметния успех в градското дерби срещу "Локомотив" бившият национал записа игрови минути.

Завърналият се от "Черно море" Мариан Тонев тренира във фитнеса в понеделник. Техничарят лекува контузия.

Триото халфове ще получи максимален брой игрови минути в двата контролни мача на "канарчетата" по време на паузата в шампионата в края на месеца срещу съперници, които се уточняват, научи "24 часа"

Контролите се в паузата от мачовете от турнира Лига на нациите на националния отбор срещу Люксембург на 26 септември и Естония на 29 септември.

От "Ботев" не скриха, че има лека еуфория от успеха в градското дерби срещу "Локомотив", но момчетата на треньора Станислав Генчев стоят здраво на земята и ще продължат да гонят целта си - място в топ 4 в шампионата.