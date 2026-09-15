Аспарух Аспарухов: Феновете обърнаха мача срещу Израел, издърпаха ни от гаден момент

Аспарух Аспарухов коментира победата с 3:1 над Израел в предпоследния мач от груповата фаза на европейското по волейбол в София, класирала ни на 1/8-финалите.

"Мача го обърнаха всички тези хора, които бяха в залата и ни вдигнаха, защото очевидно бяхме в много трудна ситуация. Изпаднахме в много гаден момент. Точно когато ни идваше енергия заради по-добрата игра и изведнъж пак надолу тръгваха нещата. Много съм благодарен на хората, които ни подкрепиха, защото те ни дадоха сила да се справим с тежестта и да спечелим мача (нашите загубиха първия гейм, а във втория съперникът също се опря).

Постарахме се за успеха, въпреки че в края направихме няколко глупости в желанието си да направим нещо по-добро и интересно.

Не знам колко хора имаше в залата днес, но аз в по-шумна зала не съм бил никога и никъде. Хората се ядосаха и ни вкараха една специфична енергия, която е необходима. Вдигнаха ни.

Трудното начало се дължи единствено на напрежение, нищо друго. Това е част от нещата. Но за да станем сред най-добрите в света, трябва да се научим да се справяме с това нещо, това е истината. Когато се научим да го преодоляваме, ще печелим още по-убедително. Ще дадем всичко от себе си поляците да усетят нашата мотивация", заяви Аспарухов, който завърши с 13 т..