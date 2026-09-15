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Денислав Бърдаров: Готов съм да поема отговорност в националния отбор

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Денислав Бърдаров играе на много високо ниво в първото си голямо първенство с националната фланелка. Снимка: Георги Палейков

Свежият полъх в националния по волейбол Денислав Бърдаров говори след победата с 3:1 над Израел, пратила България в топ 18 на европейското.

"Беше тежко. Мачът беше равностоен и тежък. За малко изпуснахме първия гейм, но съм доволен, че се получи така. Събудихме се след първата част. Влязохме напрегнати, но след това се отпуснахме. Всеки отбор иска да играе на максимума срещу нас. Те дадоха всичко, но не можаха да си задържат нивото.

Има отговорност и съм позитивен да я приема. Трябва да има човек да поема отговорността. С Алекс Николов държим първата позиция в атака, но това е благодарение и на разпределителя Мони Николов)", заяви Бърдаров, който с Алекс Николов бе най-резултатен - по 18 точки.

С него България има още един класен краен нападател. Иначе цялата тежест поемаше Алекс.

Денислав Бърдаров играе на много високо ниво в първото си голямо първенство с националната фланелка.

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