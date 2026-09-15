Бленджини: След спорната ситуация станахме лоши! Срещу Полша ще страдаме още повече

Селекционерът на националния волейболен тим на България Джанлоренцо Бленджини заяви, че при победата над Израел с 3:1 в София на Евроволей 2026 в София ситуацията с отнетата точка при 19:18 във втория гейм е преобразила за състава му. След това той се е преобразил.

"Не започнахме добре мача, може би и под влияние на разочарованието от мача с Украйна. Това бе следствие първо на емоционалното ни състояние, което се отрази и на техническите способности. Хареса ми реакцията на отбора, която може би провокирана и от този момент на протест. От този момент нататък се получи един емоционален шок, който промени поведението на отбора, както дори и техническите качества. Започнахме да сервираме по-добре, станахме по-лоши в хубавия смисъл, по-добри в атака.

Винаги се опитваме да страдаме възможно най-малко, но този въпрос е труден преди мача с Полша. Като изключим шегата, ни чака мач срещу най-добрия отбор с изключително качество и със сигурност ще страдаме още повече. Но ние се готвим да страдаме във всички мачове, а срещу Полша сме наясно, че трябва да направим много голям мач.

Трябва да запазим всичко. Идеята е да покажем това, което умеем и да прибавим още качество. Всеки ден продължаваме процеса на развитие. Трябва да помним много добре лошите неща, за да разберем какво не трябва да правим. Това е много важно. Трябва да помним негативните ситуации, да не ги оставяме настрани. Да помним грешките, при които сме загубили точката, гейма или мача. Не трябва да бъдем мазохисти, но да помним всичко. Защото така отделяме това, което трябва да правим и това, което не трябва да повтаряме.

"Ясно е, че трябва да ограничим грешките при лесните топки. Но за да играеш на високо ниво, грешките са част от рисковете, които трябва да поемеш. Дори и да кажа на отбора да правят малко или дори нула грешки, знам, че това няма да ни осигури много победи. На високото ниво не е достатъчно да бъркаш малко, трябва да поемаш рискове, да приемеш някои грешки, знаейки, че те са част от високото ниво. Хубаво е да ограничим грешките в лесните ситуации - при сервисите флот, при докосването на мрежата при блокада, но при трудните ситуации трябва да приемеш риска, че можеш да сбъркаш", коментира италианецът.