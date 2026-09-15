Георги Помашки отказа премия в полза на първия клуб на шампионка

Световноизвестният треньор Георги Помашки направи уникален жест по време на награждаването на най-добрите ни атлети с премиите от големи първенства в София. Той даде своята от 5500 евро за световната титла за девойки на Виктория Ангелова на нейния първи клуб “Приорити спорт” за откриването ѝ и първи стъпки в атлетиката.

На награждаването присъстваха спортният министър Енчо Керязов, който също връчи премиите на атлетите от министерството, председателят на БОК Весела Лечева, председателят на спортната комисия в парламента Петър Стойчев, депутатът и легенда в гимнастиката Йордан Йовчев, както и един куп президенти на федерации като Цеко Минев на ските, Володя Златев на бадминтона, Румен Стоилов на джудото, Красимир Инински на бокса, Любо Ганев на волейбола.

Президентът на леката атлетика Георги Павлов вложи 28 889 евро в премии, като федерацията поема и данъците на парите на атлети и треньори, за да вземат сумите си чисти.

Виктория получи 15 500 евро от ММС и 5500 евро от федерацията за световната титла и европейската от Риети.

Божидар Саръбоюков взе 4100 от ММС и 3000 от федерацията за бронза си от европейското в Бирмингам. Същата сума получи и другата ни бронзова медалистка Александра Начева. 3000 евро бяха за треньорите им Димитър Карамфилов и Стойко Цонов.

Зинга Барбоса взе 2100 от министерството и 700 от федерацията, а неговата треньорка Петрана Чамова - 700. Спринтьорът Христо Илиев и неговият наставник Валя Демирева взеха по 500 евро. Михаил Русинов и Дамян Чернополски и треньорите им Николай Гемижев и Цонка Господинова взеха по 400 евро от централата.

Министър Керязов подчерта, че вече са започнали разговори за някаква база на леката атлетика в София. Повечето клубове са от столицата, а в момента има две писти - тази на “Васил Левски”, която се затваря, когато има футболни мачове, и на НСА, която си е на академията. В момента се прави тази на стадион “Локомотив”, като и там ще съжителства с футбола.

Олимпийската ни шампионка Тереза Маринова бе почетена от Георги Павлов за неотдавнашия ѝ рожден ден. (24часа)

Атлетиката вложи

28 889 евро в

премии на най-добрите

Виктория Ангелова със спортния министър Енчо Керязов и Георги Павлов (вдясно). Вляво са Георги Помашки и родителите на световната шампионка за девойки.

СНИМКА: СТАРТФОТО