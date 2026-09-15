Отборът на Салах иска треньора на "Лудогорец"

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Треньорът на "Лудогорец" Томас Райс е следен от тима на звездата Мохамед Салах - "Транзоб". Според медиите в южната ни съседка германският спец е един от вариантите за наследник на Фатих Теке.

Райс пристигна в "Лудогорец" през лятото, а преди това е работил в Турция, като води отбора на "Самсун".

Според информациите новият отбор на Салах иска да назначи треньор преди мача с "Галатасарай", който е след няколко дни.

Както е известно, "Трабзон" ще гостува на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите.