Световният №1 се завръща

Номер 1 в тениса Яник Синер ще се завърне на корта за турнира във Виена. Това обявиха организаторите на състезанието.

Италианецът не е играл от "Уимбълдън" насам през юли заради контузия. Той пропусне турнирите в Америка, както и US Open.

Синер ще защитава трофея, с който ликува през 2025 година, а преди това триумфира там и през 2023-а. Водачът в световната ранглиста при мъжете се стреми да стане едва вторият тенисист с три титли във Виена след Брайън Готфрид, който е печелил надпреварата четири пъти.

Синер има да защитава много точки до края на сезона през ноември. И има вероятност Александър Зверев, шампионът от Откритото първенство на САЩ, да го измести като лидер в ранглистата.