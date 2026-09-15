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Световният №1 се завръща

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Номер 1 в тениса Яник Синер ще се завърне на корта за турнира във Виена. Това обявиха организаторите на състезанието.

Италианецът не е играл от "Уимбълдън" насам през юли заради контузия. Той пропусне турнирите в Америка, както и US Open.

Синер ще защитава трофея, с който ликува през 2025 година, а преди това триумфира там и през 2023-а. Водачът в световната ранглиста при мъжете се стреми да стане едва вторият тенисист с три титли във Виена след Брайън Готфрид, който е печелил надпреварата четири пъти.

Синер има да защитава много точки до края на сезона през ноември. И има вероятност Александър Зверев, шампионът от Откритото първенство на САЩ, да го измести като лидер в ранглистата.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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