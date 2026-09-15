УЕФА прати на "Левски" съдия, свирил на "Лудогорец" в Европа

Финландска съдийска бригада ще ръководи срещата от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа между "Левски" и "Залцбург". Двубоят е в четвъртък от 19,45 часа на Националния стадион "Васил Левски"

Главен арбитър ще бъде 34-годишният Мохамад Ал-Емара с помощници Турка Валяка и Мика Лампу. Четвърти рефер е Йони Хютя, а за системата за видеоарбитраж (ВАР) ще отговарят поляците Павел Малец и Карнел Пашкевич.

За Ал-Емара това ще бъде трети двубой в груповата фаза на Лига Европа, като единият от двата, които той е свирил досега, е с българско участие - между "Йънг Бойс" и "Лудогорец" на 23 октомври миналата година, завършил с успех с 3:2 за швейцарците като домакини.