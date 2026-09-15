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https://www.24chasa.bg/sport/article/23563293 www.24chasa.bg

ФА наказа рефера, признал нередовния гол на "Сити" в дербито на Манчестър

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Съдията, отговарящ за системата ВАР по време на дербито на Манчестър - Мат Донахю, не беше избран да реферира в предстоящия кръг от Висшата лига по футбол на Англия през уикенда.

Арбитърът призна нередовен гол на Ерлинг Холанд от "Сити". Още в реално време се видя, че Енцо Фернандес посяга към топката и е в очевидна засада, както бе и първоначалното решение на главния съдия Майкъл Оливер. Колегата му от ВАР обаче реши, че аржентинецът не влияе на играта и призна попадението. А на Острова избухна страшен скандал. По-късно реферите признаха гафа си. И сега го отнасят съдиите. 

Асистентът на Донахю - Блейк Антробъс, също няма да съдийства в предстоящия кръг, след като беше установено, че ВАР-арбитрите са допуснали грешка при решението за победния гол на Холанд.

Не е ясно кога двамата ще се завърнат във Висшата лига, пишат още в Англия.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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