Определиха домакините за финалите в европейските турнири през 2028 и 2029 г.

Изпълнителният комитет на УЕФА определи домакините на финалите в евротурнирите за следващите години. Финалът в Шампионската лига през 2028 г. ще се играе на 27 май на „Алианц Арена" в Мюнхен, а през 2029 г. (на 2 юни) решаващият мач ще бъде на „Камп Ноу" в Барселона.

В Лига Европа домакини на финалите ще бъдат Букурещ през 2028 г. и Белград през 2029 г.

Мачовете за титлата в Лигата на Конференциите са поверени на Торино за 2028 г. и Будапеща за 2029 г.

За суперкупата на Европа спонсорите и феновете ще очакват срещата през 2027 г. в Амстердам на „Йохан Кройф Арена", а през 2028 г. мачът ще се проведе на реконструирания стадион „Астана Арена".