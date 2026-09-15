ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психологът Таня Църноречка: Проблемът с хазарта ид...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23563782 www.24chasa.bg

Определиха домакините за финалите в европейските турнири през 2028 и 2029 г.

1504
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
"Алианц Арена" Снимка: Ройтерс

Изпълнителният комитет на УЕФА определи домакините на финалите в евротурнирите за следващите години. Финалът в Шампионската лига през 2028 г. ще се играе на 27 май на „Алианц Арена" в Мюнхен, а през 2029 г. (на 2 юни) решаващият мач ще бъде на „Камп Ноу" в Барселона.

В Лига Европа домакини на финалите ще бъдат Букурещ през 2028 г. и Белград през 2029 г.

Мачовете за титлата в Лигата на Конференциите са поверени на Торино за 2028 г. и Будапеща за 2029 г.

За суперкупата на Европа спонсорите и феновете ще очакват срещата през 2027 г. в Амстердам на „Йохан Кройф Арена", а през 2028 г. мачът ще се проведе на реконструирания стадион „Астана Арена".

"Алианц Арена" Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет