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https://www.24chasa.bg/sport/article/23564683 www.24chasa.bg

Заявихме 9 щангисти за олимпиадата

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Карлос Насар Снимка: Startphoto.bg

9 щангисти са заявени за първата олимпийска квалификация, която стартира в Доха (Катар) на 4 декември. При мъжете това са Ангел Русев, Дениз Данев, Иван Димов, Валентин Генчев, Здравко Пеловски, Карлос Насар и Христо Христов плюс Бояна Костадинова и Галя Шатова при жените. Срокът за регистрация за турнира изтече вчера.

Първото състезание, което е валидно за олимпийските квалификации, е световното в Нанджин (Китай), което стартира на 27 октомври.

Многократният европейски шампион Ангел Русев се оплака в социалните мрежи, че отново националите са налегнати от безпаричие въпреки уверенията на спортното министерство, че подготовката им ще бъде осигурена през клубовете. Самият Русев напуснал работа, за да се върне в спорта, за да може да издържа семейството си.

Спортният министър Енчо Керязов обясни, че се е разбрал с новоизбрания президент Асен Златев да бъде изпратен списък на тези, които се готвят за световното. Неговият избор отново бил обжалван от старото ръководство на Стефан Ботев, което загуби делото на първа инстанция.

Федерацията е изпратила още на 1 септември по електронен път до ММС списъка на щангистите за световното и от този момент няма никаква реакция от ведомството.

Така всички продължават да се готвят на вересия или с помощта на спонсори.

Карлос Насар

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