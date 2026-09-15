България без Антоанета Стефанова на шахматната олимпиада

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Националните отбори на България ще започнат в сряда участието си в XLVI шахматна олимпиада, която ще се проведе в Самарканд (Узбекистан).

Общо 398 отбора от цял свят ще се борят за шампионската титла при двата пола.

При мъжете играещият капитан на отбора Кирил Георгиев ще разчита на гросмайсторите Аркадий Найдич, който ще трябва да носи тежестта на първа дъска, както и на Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров.

При жените воденият от гросмайстор Петър Арнаудов състав е в следния вид: Нургюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева.

На олимпиадато в Будапеща преди две години България завърши на десето място при жените. Три от шахматистките от сегашния отбор играха и на турнира в унгарската столица - Салимова, Кръстева и Пейчева. Новите имена са Тончева и Антова, които заменят бившата световна шампионка Антоанета Стефанова и Виктория Радева. Българките са поставени под номер 11 в стартовия списък на базата на средния коефициент ЕЛО на отбора.

През 2024 година в Будапеща мъжкият отбор на България остана на 27-мо място с 14 точки. Сега националите са номер 28 в стартовия списък.

Съперниците на българските отбори за първия кръг утре ще станат ясни по-късно днес.